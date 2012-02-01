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中国财经 | 2012年 2月 1日 星期三 15:47 BJT

沪综指收低逾1% PMI数据弱势回暖难提振大盘

路透北京2月1日电---中国股市沪综指周三收挫逾1%.今日公布的中国1月PMI数据虽弱势回暖,但对大盘提振作用有限;午後受水泥股等板块拖累,股指更加速扩大跌幅.分析师称,市场观望气氛渐浓,短线仍将围绕2,300点震荡.

沪综指.SSEC收报2,268.080点,跌24.530点,或1.07%.今日沪市A股成交额为484亿元人民币,上日为437亿元.

"PMI数据好於预期,...(但)投资者担忧短期没有更多政策利好来刺激股市进一步上涨,导致2,300点附近的密集成交区久攻不下."湘财证券策略分析师徐广福表示.

中国制造业新年伊始延续弱态,官方和汇丰PMI(制造业采购经理人指数)持续在荣枯分水岭附近挣扎.但两者均为连续第二个月回升,且官方数据还优於预期,暗示经济趋稳迹象渐渐明显.

受环保部正研究收紧水泥业环保标准消息打压,水泥股今日跌幅居前,海螺水泥(600585.SS)大幅收低4.78%.

第一财经日报周三报导称,国家环保部门正在研究收紧水泥行业氮氧化物排放标准,这将大幅削减水泥企业的利润水平.

沪深300指数2月合约尾盘报2,438.0点,跌1.25%,成交量为318,558手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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