沪综指受金融股带动收升至两个月新高

路透北京2月3日电---中国股市沪综指周五放量收升近0.8%,创下两个月来收盘新高,受金融股延续反弹带动.不过分析人士指出,2,300-2,350点前期密集成交区间压力仍然很大,在无实质利好的情况下,短线仍有待整固.

沪综指.SSEC收报2,330.405点,涨17.849点,或0.77%,前次收盘高点为去年12月7日的2,332.73点.上证180金融指数.SSE180FI收升0.79%.今日沪市A股成交额为701亿元人民币,较上日增逾两成.本周沪综指累计上涨0.49%,为连续第三周上涨.

浙商证券分析师王伟俊称,"今天大盘走势要比预期的强一些,因为2,300点上方压力比较大,指数只调整三天就过去了,连估值仍然显高的中小盘股今天涨得也不错.市场不一定有这麽强."

他认为,大盘近两天反弹可能是由於周初所担心的逆回购到期并未引起货币市场流动性趋紧,加上投资者对於调降存款准备金率和养老金入市仍怀有憧憬.而对於多数公司发布盈利预警的利空因素,"这也许只能理解为利空都出掉了."

沪深300指数2月合约尾盘报2,512.0点,涨1.13%,成交量为336,815手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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