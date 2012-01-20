沪综指震荡收升1% 连续第二周上涨

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月20日电---中国股市沪综指周五震荡收升1%至六周新高,资金市场流动性有所缓和改善节前市场气氛,午後银行、地产股稳步上涨带动股指走高.但分析人士指出,由於目前市场仍缺乏实质性利好,短线大盘走势仍维持谨慎.
沪综指.SSEC收报2,319.118点,涨23.043点或1.00%;本周该股指连续第二周上升,累计涨幅3.3%.上证金融地产行业指数.SSEFN收扬1.8%.
今日沪市A股成交额小幅萎缩至628亿元人民币,上个交易日为637亿元.
国联证券分析师表示,目前没有实质性利好政策出台,养老金可能入市等朦胧的长线利好对短期市场影响有限.同时,宏观数据对市场的影响亦不大,因投资者已预期1月受节日因素影响部分企业将不开工.
"因过节时间较长,外围市场尚有不稳定因素正在酝酿,不排除会产生新的风险;加上近日市场反弹充分,预计节後先要看一个调整,或下探2,200点,之後才能再衡量上涨动力."他称.
汇丰(HSBC)周五公布中国制造业PMI初值数据,尽管较上月继续回升,但仍在荣枯分水岭线50下方.制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.
知情人士此前表示,中国国务院正在审议一项提议,允许养老基金部分配置股票,这或许可让地方政府向国内股市注入最高达570亿美元的资金.
沪深300指数2012年2月合约尾盘报2,517.6点,涨1.11%,成交量为341,878手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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