沪综指小幅收升再创近三个月新高

路透北京2月23日电---中国股市沪综指周四小幅收升,再创近三个月收盘新高.大盘至此已连续五日上涨,但市场多空分歧正逐渐加大.今日钢铁、黄金等板块虽领涨,但亦有部分获利盘选择落袋为安.短线料沪指将围绕2,400点震荡整固.

沪综指.SSEC收报2,409.554点,涨5.967点,或0.25%,创去年11月29日2,412.39点以来最高收位.今日沪市A股成交金额约1,053亿元人民币,较昨日1,089亿元的近四个月新高水平稍有回落.

新时代证券研发中心副总秦茂军表示,消息面上证监会喊话是今日盘面利好,但股指在连续上涨後积累了较多获利盘,2,400点这一关键点位也存在技术阻力,所以多空在该点位激烈争夺.

中国新股扩容节奏过快及定价较高一直受到投资者批评.证监会主席郭树清日前重申,要继续深化新股发行制度改革,切实解决发行价格过高和恶炒绩差股问题;同时要抓紧完善退市和分红制度.

沪深300指数3月合约尾盘报2,605.2点,涨0.47%,成交量为320,591手.(完)

--发稿 康熙泽/尹嫄婷; 审校 张喜良

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