沪综指小幅收升再创近三个月新高

中海油于圭亚那合营开发项目储量最快今年底入帐--瑞信
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
路透北京2月23日电---中国股市沪综指周四小幅收升,再创近三个月收盘新高.大盘至此已连续五日上涨,但市场多空分歧正逐渐加大.今日钢铁、黄金等板块虽领涨,但亦有部分获利盘选择落袋为安.短线料沪指将围绕2,400点震荡整固.
沪综指.SSEC收报2,409.554点,涨5.967点,或0.25%,创去年11月29日2,412.39点以来最高收位.今日沪市A股成交金额约1,053亿元人民币,较昨日1,089亿元的近四个月新高水平稍有回落.
新时代证券研发中心副总秦茂军表示,消息面上证监会喊话是今日盘面利好,但股指在连续上涨後积累了较多获利盘,2,400点这一关键点位也存在技术阻力,所以多空在该点位激烈争夺.
中国新股扩容节奏过快及定价较高一直受到投资者批评.证监会主席郭树清日前重申,要继续深化新股发行制度改革,切实解决发行价格过高和恶炒绩差股问题;同时要抓紧完善退市和分红制度.
沪深300指数3月合约尾盘报2,605.2点,涨0.47%,成交量为320,591手.(完)
--发稿 康熙泽/尹嫄婷; 审校 张喜良
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