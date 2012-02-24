沪综指收涨1.3%至逾三个月新高

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月23日电---中国股市沪综指周五收涨1.3%创逾三个月新高,A股成交亦放大至近4个月来高位,受地产股板块大幅扬升带动.分析人士认为,市场对於地方政府房地产调控放松的预期不断升温,加之流动性持续改善,短线股指或将继续盘升之势.
沪综指.SSEC收报2,439.628点,涨30.074点,或1.25%,创去年11月17日2,463.046点以来最高收位.今日沪市A股成交金额约1,212亿元人民币,为去年11月3日1,366亿元以来新高.
沪综指本周累计上扬3.5%,为连续第六周上涨.
浙商证券分析师王伟俊称,本周受下调准备金率及地方政府可能放松地产调控政策等消息提振,中小盘和权重股都出现强於预期的上涨,而下周进入"两会"前一周,短期内上涨过程可能还会延续.
存准率调降今日开始实施.银行间市场质押式回购利率日间大幅回落,令流动性大为改善,亦为国内股市上涨助力.
华泰证券分析师周林表示,媒体并没有房地产行业特别的报导,今天地产股大涨估计还是跟地方政府一些调控政策的小动作有关,投资者对於政策放松的预期仍在变强.
上海地产类指数.SSEP收盘大涨3.89%,保利地产(600048.SS)收扬3.54%至11.7元,中华企业(600675.SS)继周三後再封涨停至5.45元.
沪深300指数3月合约尾盘报2,648.4点,涨1.68%,成交量为356,328手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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