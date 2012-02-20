沪综指冲高回落小幅收升

路透北京2月20日电---中国股市沪综指周一冲高回落,小幅收升.受周末央行宣布今年首次下调存款准备金率刺激,市场气氛一度活跃,但鉴於此举改善短期资金面程度有限,沪指半年线附近压力仍显沉重,股指高位振荡後缩窄涨幅.

分析人士认为,受宏观调控政策的结构性宽松走向影响,股市中期向上走势有望确立,短线盘整消化卖呀後,沪指有望上看2,400点.

沪综指.SSEC收报2,363.597点,涨6.416点或0.27%,盘间涨幅一度接近1.3%.今日沪市A股成交金额扩大至821亿元人民币,上日为650亿元.

湘财证券分析师徐广福称,"去年降准是政策放松的提示信号,这次降准则是验证信号,显示结构性宽松应该已经成为趋势."

但他同时指出,半年线(目前在2,381点附近)的压力还是比较大,再加上获利回吐,短期内市场可能还需要高位盘整一下,"时间换空间"後才能形成所谓突破.

中国央行周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.业内人士普遍表示,此举并不意味着货币政策转向宽松,短期看金融市场流动性仍然吃紧.

周一金融等权重股走势滞重,整体冲高回落对大盘形成拖累.上证180金融指数.SSE180FI高开1.52%後涨幅缩窄,收升0.14%.工商银行(601398.SS)收升0.23%报4.4元,

沪深300指数3月合约尾盘报2,553.4点,涨0.14%,成交量为292,267手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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