沪综指冲高回落小幅收升

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国股市沪综指周一冲高回落,小幅收升.受周末央行宣布今年首次下调存款准备金率刺激,市场气氛一度活跃,但鉴於此举改善短期资金面程度有限,沪指半年线附近压力仍显沉重,股指高位振荡後缩窄涨幅.
分析人士认为,受宏观调控政策的结构性宽松走向影响,股市中期向上走势有望确立,短线盘整消化卖呀後,沪指有望上看2,400点.
沪综指.SSEC收报2,363.597点,涨6.416点或0.27%,盘间涨幅一度接近1.3%.今日沪市A股成交金额扩大至821亿元人民币,上日为650亿元.
湘财证券分析师徐广福称,"去年降准是政策放松的提示信号,这次降准则是验证信号,显示结构性宽松应该已经成为趋势."
但他同时指出,半年线(目前在2,381点附近)的压力还是比较大,再加上获利回吐,短期内市场可能还需要高位盘整一下,"时间换空间"後才能形成所谓突破.
中国央行周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.业内人士普遍表示,此举并不意味着货币政策转向宽松,短期看金融市场流动性仍然吃紧.
周一金融等权重股走势滞重,整体冲高回落对大盘形成拖累.上证180金融指数.SSE180FI高开1.52%後涨幅缩窄,收升0.14%.工商银行(601398.SS)收升0.23%报4.4元,
沪深300指数3月合约尾盘报2,553.4点,涨0.14%,成交量为292,267手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
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