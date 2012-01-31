综指缩量小幅收高 谨慎情绪未改

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月31日电---中国股市沪综指周二缩量收高0.3%.大批节前逆回购将到期,加之2月上旬多只新股接连上市,资金面趋紧预期不减,令投资者心理仍保持谨慎,大盘窄幅振荡後尾盘在传媒板块和两桶油拉动下翻红.
分析人士称,大盘在前期盘整後反弹动力并未消耗怠尽,目前位於2,275点附近的10日均线仍提供一定支撑,但在2,300点上方面临前期密集成交区域和60日线重压,短线料在该整数关口继续盘整後寻求反弹.
沪综指.SSEC收报2,292.61点,涨7.57点,或0.33%.今日沪市A股成交额萎缩至437亿元人民币,周一为517亿元.
中航证券分析师李勇强称,目前市场多空交织,包括对1月新增信贷可能超万亿,及逆回购到期资金面趋紧可能导致央行调降存款准备金率等,都是资金可能炒作的题材,但2,300点上方面临多重压力,短期仍有待整固以积蓄反弹动能.
沪深300指数2月合约收报2,476.0点,涨0.19%,成交量为306,569手.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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