沪综指收升创逾两个半月来新高

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月20日电---中国股市沪综指周二收升,并创逾两个半月来新高.虽然资金面趋紧令股指全天大部分时间维持盘中振荡,但尾盘在消费类板块带领下,大盘走强并收於半年线(2,379)上方.
分析人士认为,今日部分板块出现小幅调整,但没有明显做空的行业,且成交并未出现大幅下滑,短线股指或围绕半年线波动.
沪综指.SSEC收报2,381.43点,涨17.833点或0.75%,创去年12月1日2,386.86以来最高收位.今日沪市A股成交金额减至744亿元人民币,上日为821亿元.
山西证券分析师杜亮表示,银行间市场隔夜拆借和7天拆借利率均处於两年内较高水平,显示资金面较为紧张,"除非资金面充分放松,如大幅下调存准或者推出明确的政府大规模投资计划等,否则市场预期很难改变."
他并称,半年线目前对市场形成强力压制,预计还会出现较为明显的波动,不建议投资者追涨,可等待适当调整後再介入.
酿酒,电子等消费类板块今日领涨大盘.
沪深300指数3月合约尾盘报2,567.4点,涨0.53%,成交量为357,981手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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