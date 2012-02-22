沪综指受地产股带动收升至近三个月高点

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京2月22日电---中国股市沪综指周三收升至近三个月高点.上海或扩大二套房购买资格范围的消息,令市场对调控政策放松的预期再度升温,地产类股大涨并带动券商等相关板块走高.
分析人士称,投资者在芜湖新政夭折後对今日利好消息有所保留并多持观望态度,但金融地产权重股整体上涨对大盘提振作用较大,市场信心得到一定程度恢复,短线股指料继续震荡上试.
沪综指.SSEC收报2,403.587点,涨22.157点或0.93%,创去年11月29日2,414.259点以来最高收位.今日沪市A股成交金额增至1,088亿元人民币,创近四个月新高.
中邮证券策略师程毅敏表示,短线来看该消息将带动地产及信托券商等金融类股上涨,加上调降存款准备金率後资金面改善,短线沪指站上2,400点可能性较大.
近日有传言称,上海楼市调控政策出现微调,外地户籍居民持长期居住证满三年,可以享受本地户籍居民同等购房资质,即可以购买第二套房.但上海证券报周三援引上海市房管局有关负责人明确,有关规定从限购政策开始实施时就已经在执行.
沪市地产类指数.SSEP收扬2.81%,中华企业(600675.SS)涨停收报4.7元,东吴证券(601555.SS)亦涨停至7.55元.
沪深300指数3月合约尾盘报2,598.4点,涨1.42%,成交量为357,698手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。