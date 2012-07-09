路透北京7月9日电---中国股市沪综指周一大幅收挫2.4%至半年新低.早间国家统计局发布6月份创近两年半新低的通胀数据,显示需求萎缩正在加剧,经济忧虑迅速盖过上周降息的刺激作用,大盘亦创出逾一个月以来最大单日跌幅.

分析人士认为,经济基本面难以对大盘构成支撑,短期市场跌破指数2,200点关口支撑,下跌空间打开後,短线续跌并下测年内低点2,132一线可能性较大.

沪综指.SSEC收报2,170.814点,大跌52.765点,或2.37%,上一收盘低位为1月6日的2,163.395点,而今日亦创6月4日2.73%以来最大单日跌幅.今日上海A股成交额为691亿元人民币,上交易日为706亿元.

山西证券策略分析师杜亮称,6月CPI涨幅快速回落和需求萎缩密切相关,判断即将公布的二季度经济数据低於预期.其判断经济下滑趋势在政策刺激下可能趋稳,但经济增速筑底可能需要更长时间.

"货币政策调整受制於产能过剩、房地产调控等约束,政策空间有限,也不会对经济产生太明显的作用.利好政策对短期股市影响偏正面,但刺激效应消退之後,市场将再度回归调整通道."他说.

中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.

中国央行此前自7月6日(上周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.并将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

沪深300指数7月合约尾盘报2,428.8点,跌2.11%,成交量为349,194手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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