路透北京4月27日电---中国股市沪综指周五小幅收跌,成交明显降温,显示五一"小长假"前投资者趋於谨慎.分析人士认为,政策放松预期和流动性改善可能令股市仍将保持上涨趋势,但若仍无实质性政策出台,短线涨势或会趋於平缓.

沪综指.SSEC收报2,396.316点,跌8.38点,或0.35%;今日上海A股成交额降至838亿元人民币,上交易日为1,046亿元.

浙商证券分析师王伟俊认为,目前市场对政策放松的预期还在,而且整体估值仍然偏低,所以大盘的上涨趋势应该还在.降低存款准备金率一类的政策一旦兑现,大盘可以轻松突破前期高点2,478;但如果还出不来,大盘可能只有慢慢往上磨.