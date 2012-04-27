中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京4月27日电---中国股市沪综指周五小幅收跌,成交明显降温,显示五一"小长假"前投资者趋於谨慎.分析人士认为,政策放松预期和流动性改善可能令股市仍将保持上涨趋势,但若仍无实质性政策出台,短线涨势或会趋於平缓.
沪综指.SSEC收报2,396.316点,跌8.38点,或0.35%;今日上海A股成交额降至838亿元人民币,上交易日为1,046亿元.
本周沪综指累计下跌0.44%,终结此前连续三周涨势,但本月总共仍大幅上涨5.9%.
浙商证券分析师王伟俊认为,目前市场对政策放松的预期还在,而且整体估值仍然偏低,所以大盘的上涨趋势应该还在.降低存款准备金率一类的政策一旦兑现,大盘可以轻松突破前期高点2,478;但如果还出不来,大盘可能只有慢慢往上磨.
因五一公共假日,中国金融市场4月30日(下周一)至5月1日(下周二)休市.
沪深300指数5月合约尾盘报2,638.0点,下跌0.1%,成交量为240,944手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。