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中国财经 | 2012年 4月 27日 星期五 15:31 BJT

沪综指缩量小幅收低

路透北京4月27日电---中国股市沪综指周五小幅收跌,成交明显降温,显示五一"小长假"前投资者趋於谨慎.分析人士认为,政策放松预期和流动性改善可能令股市仍将保持上涨趋势,但若仍无实质性政策出台,短线涨势或会趋於平缓.

沪综指.SSEC收报2,396.316点,跌8.38点,或0.35%;今日上海A股成交额降至838亿元人民币,上交易日为1,046亿元.

本周沪综指累计下跌0.44%,终结此前连续三周涨势,但本月总共仍大幅上涨5.9%.

浙商证券分析师王伟俊认为,目前市场对政策放松的预期还在,而且整体估值仍然偏低,所以大盘的上涨趋势应该还在.降低存款准备金率一类的政策一旦兑现,大盘可以轻松突破前期高点2,478;但如果还出不来,大盘可能只有慢慢往上磨.

因五一公共假日,中国金融市场4月30日(下周一)至5月1日(下周二)休市.

沪深300指数5月合约尾盘报2,638.0点,下跌0.1%,成交量为240,944手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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