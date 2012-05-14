沪综指放量收跌 受累于经济下滑忧虑

路透北京5月14日电---中国股市沪综指周一放量收跌.中国央行周末下调存款准备金率的利好刺激大盘高开,但仍难抵对经济持续下滑的忧虑,令股指震荡收低.分析人士认为,在经济持续减速导致企业盈利下滑,融资成本高企的大环境下,股市缺乏上涨动力,短线仍以震荡调整为主.

沪综指.SSEC收报2,380.725点,跌14.258点或0.6%.今日上海A股成交额增至892亿元人民币,上交易日为756亿元.

"(下调存款准备金率後)利好兑现,市场运行以调整为主.本次下调後,二季度再次下调的可能性很小."山西证券策略分析师杜亮表示.

他认为,在目前的经济运行情况下,仅靠货币政策不足以逆转经济下滑的态势.若希望经济在二季度触底回升,那麽需要强有力的财政政策出台.预计大盘短线以调整为主,目标位在2,350附近.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.

最近几日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.

药业板块则逆势走强,受广药集团赢得王老吉商标权利好刺激,广州药业(600332.SS)强势收报涨停至20.91元,并带动其他制药股上涨.

沪深300指数5月合约尾盘报2,606点,跌1.38%,成交量为311,279手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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