沪综指收跌1% 有待消息面提供指引

路透北京6月14日电---中国股市沪综指周四收低1%,跟随外盘跌势终结前日反弹回落,市场成交清淡显示投资者信心仍低迷.分析人士认为,市场仍在等候相关消息面的指引,短线股指继续围绕2,300点振荡的可能性较大.

沪综指.SSEC收报2,295.946点,下跌22.978点或0.99%.上日该股指收高1.3%创近四周最大单日涨幅.今日上海A股成交额为688亿元人民币,上交易日为737亿元.

华泰证券分析师周林称,目前市场信心明显不足,大盘也更易受海外市场走势的影响.预计股指短线可能还会在当前水平挣扎,周末希腊大选结束可能会提供更多指引.

亚洲股市周四走低,因美国零售销售数据疲弱,令经济增长黯淡的忧虑升温,而今天稍晚的意大利公债标售,将考验市场对该国能否摆脱成为欧债危机下一个受害者命运的信心.

今日基建类股跌幅居前,其中中铁二局(600528.SS)挫低5.67%,报7.15元.

沪深300指数7月合约尾盘报2,547.6,跌0.54%,成交量为286,454手.

--发稿 李然; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。