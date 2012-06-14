沪综指收跌1% 有待消息面提供指引

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。
路透北京6月14日电---中国股市沪综指周四收低1%,跟随外盘跌势终结前日反弹回落,市场成交清淡显示投资者信心仍低迷.分析人士认为,市场仍在等候相关消息面的指引,短线股指继续围绕2,300点振荡的可能性较大.
沪综指.SSEC收报2,295.946点,下跌22.978点或0.99%.上日该股指收高1.3%创近四周最大单日涨幅.今日上海A股成交额为688亿元人民币,上交易日为737亿元.
华泰证券分析师周林称,目前市场信心明显不足,大盘也更易受海外市场走势的影响.预计股指短线可能还会在当前水平挣扎,周末希腊大选结束可能会提供更多指引.
亚洲股市周四走低,因美国零售销售数据疲弱,令经济增长黯淡的忧虑升温,而今天稍晚的意大利公债标售,将考验市场对该国能否摆脱成为欧债危机下一个受害者命运的信心.
今日基建类股跌幅居前,其中中铁二局(600528.SS)挫低5.67%,报7.15元.
沪深300指数7月合约尾盘报2,547.6,跌0.54%,成交量为286,454手.
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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