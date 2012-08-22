沪综指收低 地产股再度下跌

中国2016年末劳动年龄人口减少349万 常住人口城镇化率续升
路透北京2月28日 - 中国国家统计局周二发布2016年统计公报显示，中国2016年末16-59岁（含不满60周岁）年龄人口总数较上年末减少349万，至90,747万人，在全国总人口中占比65.6%，2015年末为66.3%。
路透北京8月22日电---中国股市沪综指周三收低.市场信心不振导致盘中再度失守2,100点,而房地产股受房产税扩围疑虑打击,已连续数个交易日整体下跌.分析师表示,在没有利好政策支持下,大盘仍将维持弱势格局.
沪综指.SSEC收报2,107.71点,跌10.56点或0.5%,盘中最低曾触及2,097.6点.今日沪市A股成交金额489亿元人民币,上日为514亿元.
浙商证券分析师王伟俊指出,从上周开始,前期强势股如食品饮料等的补跌特征明显,"整个大盘还是比较弱,大的格局一直没有变化,资金不断流出股票市场,反转比较难."他称.
他认为,从趋势看,若短期内没有大的利好政策出台,市场将维持弱势格局.
上证地产指数.SSEP已连续四个交易日下跌,今日收跌1.66%创下约五个月最低水平.房地产龙头--万科A(000002.SZ)收挫2.16%,报8.14元,创四个月收盘新低.
近日对楼市调控再加码的疑虑升温.昨日国土资源部网站消息称,湖北和湖南新版房产税的徵收细则正在制定中,且已购存量二套房也将被征税,这让房产税扩围的消息甚嚣尘上.
沪深300指数9月合约尾盘报2,309点,下滑0.61%,成交量为288,792手.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
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