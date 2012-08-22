沪综指收低 地产股再度下跌

路透北京8月22日电---中国股市沪综指周三收低.市场信心不振导致盘中再度失守2,100点,而房地产股受房产税扩围疑虑打击,已连续数个交易日整体下跌.分析师表示,在没有利好政策支持下,大盘仍将维持弱势格局.

沪综指.SSEC收报2,107.71点,跌10.56点或0.5%,盘中最低曾触及2,097.6点.今日沪市A股成交金额489亿元人民币,上日为514亿元.

浙商证券分析师王伟俊指出,从上周开始,前期强势股如食品饮料等的补跌特征明显,"整个大盘还是比较弱,大的格局一直没有变化,资金不断流出股票市场,反转比较难."他称.

他认为,从趋势看,若短期内没有大的利好政策出台,市场将维持弱势格局.

上证地产指数.SSEP已连续四个交易日下跌,今日收跌1.66%创下约五个月最低水平.房地产龙头--万科A(000002.SZ)收挫2.16%,报8.14元,创四个月收盘新低.

近日对楼市调控再加码的疑虑升温.昨日国土资源部网站消息称,湖北和湖南新版房产税的徵收细则正在制定中,且已购存量二套房也将被征税,这让房产税扩围的消息甚嚣尘上.

沪深300指数9月合约尾盘报2,309点,下滑0.61%,成交量为288,792手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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