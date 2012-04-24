沪综指近收平 大盘震荡加剧

路透北京4月23日电---中国股市沪综指周二大幅震荡後近收平,多空争持极为激烈.隔夜海外市场普跌对A股构成一定压力,中小盘股亦连续下跌,但金融等蓝筹股勉力支撑,令综指尾盘翻红.分析人士表示,震荡加剧且成交保持高位显示多空分歧加大,短线後市料仍以调整行情为主.

沪综指.SSEC收报2,388.834点,涨0.246点,或0.01%,盘中一度跌至2,350点,单日振幅逾2.7%;创业板指数续挫,跌1.289%.今日上海A股成交额扩大至1,171亿元人民币,上交易日为1,088亿元.

"荷兰政局波动、法国大选的不确定以及德国经济预期不乐观恶化了欧洲经济复苏前景,欧洲股指的下跌对A股形成一定压力."山西证券策略分析师杜亮表示.

因欧洲的政治不确定性令投资者怀疑欧元区执行结束债务危机举措的能力,隔夜欧股和美股均出现较大跌幅,其中道琼工业指数.DJI收跌102.09点,或0.78%,至12,927.17点.

他并指出,市场主要做空动力在中小盘个股,国内创业板退市制度的出台引发市场对该板块个股的恐慌,而创业板公司业绩低於市场预期加深了这种情绪,导致中小盘个股出现连续下跌.

不过金融等权重股的勉力护盘,一定程度上冲抵了中小盘个股的跌势带来的冲击,上证180金融指数.SSE180FI收高1.11%.

杜亮并预计,後市大盘震荡中枢为2,400一线.由於中小板创业板未调整到位,权重股上涨空间有限,所以整体基调以调整为主.

沪深300指数5月合约尾盘报2,610.4点,跌0.27%,成交量为425,045手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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