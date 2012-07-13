沪综指缩量近收平 维持弱势整理

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月13日电---中国股市沪综指周五缩量近收平.备受关注的中国二季度经济增速创出7.6%的三年新低,印证市场此前对整体经济的忧心,但数据恰好符合预期也让市场无法找到方向指引,大盘维持弱势整理格局.
分析人士认为,因缺乏利好预期指引,短期内大盘寻底仍难结束,下试年内低位2,132点可能性很大;不过因经济增速或已於二季度筑底,上市公司业绩同比增幅也可能在三季度回升,向下调整的空间料不大.
沪综指.SSEC收报2,185.895点,微涨0.404点,或0.02%.本周沪综指累计下挫1.7%,为连续第四周下跌.今日上海A股成交额为559亿元人民币,昨日为790亿元.
浙商证券分析师王伟俊称,经济增速放缓已经在前期大盘走势中有所体现.今天公布的经济数据要是比预期好,会提振投资者信心,要是比预期坏也会刺激政策宽松预期,但跟预期一样就让大盘缺少判断指引了.
国家统计局稍早公布,二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标;1-6月固定资产投资同比增长20.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%.
王伟俊并分析称,大盘後期仍存在向下风险.近两个月来走势强劲的医药食品板块已经面临调整风险,短期内强势股补跌可能引发市场放量下跌;中长期看今年来涨势不错的地产股也不能指望在下半年继续上扬.
沪深300指数7月合约尾盘报2,456.8点,涨0.15%,成交量为409,406手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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