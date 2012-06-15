格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透北京6月15日电---中国股市沪综指周五震荡後小幅收高,受此前超跌银行股整体反弹提振,但鉴於外围形势仍不确定,投资者仍趋谨慎.分析师指出,市场继续等待周末消息面指引,下周大盘料仍围绕2,300点上下波动.
沪综指.SSEC收报2,306.850点,涨10.904点或0.47%.本周沪综指累计上涨1.1%.今日上海A股成交额继续减少,至676亿元人民币,上交易日为688亿元.
湘财证券策略分析师徐广福称,"市场自身并未找到刺激大盘的因素,且担忧外围形势变化,因而趋於谨慎,整体表现平淡."希腊将在本周末举行选举,或决定希腊在欧元区的去留.
受6月期指结算日效应影响,沪指盘中一度跌至2,283点的三个交易日低位.
对於今日领涨的金融板块,徐广福认为前期以银行股为代表的该板块跌得过快过猛,今日反弹上涨是短期的价值修复.
上证180金融指数.SSE180FI收高1.4%.招商银行(600036.SS)收升1.75%,报11.05元人民币.
而中国乳业大厂--伊利股份(600887.SS)收报跌停,公司稍早公告称,将对部分汞含量超标的婴幼儿奶粉全部召回.
沪深300指数6月合约今日交割,7月合约尾盘报2,561,涨0.44%,成交量为400,382手.
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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