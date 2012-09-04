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中国财经 | 2012年 9月 4日 星期二 15:26 BJT

沪综指收创43个月新低 市场人气积弱难振

路透上海9月4日电---中国股市沪综指周二再创43个月收盘新低.分析师指出,虽然昨日大盘出现技术性反弹,但市场买盘积弱难振,大盘反弹难以持续,钢铁、机械、金融等权重股重心下移,大盘重返弱市.

沪综指.SSEC收报2,043.649点,跌15.498点,或0.75%,此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额475亿元人民币,上日为478亿元.

申银万国资深分析师钱启敏表示,"市场整体心态偏弱,大盘还是要来回震荡,不会一下子脱离底部."

国内工程机械龙头三一重工(600031.SS)名列沪市跌幅榜首位,收报9.29元,跌0.58元,或5.88%.

沪深300指数.CSI300收低1.08%,报2,204.407点.沪深300指数9月合约尾盘报2,210.0点,跌1.11%,成交量为313,765手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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