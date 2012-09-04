沪综指收创43个月新低 市场人气积弱难振

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海9月4日电---中国股市沪综指周二再创43个月收盘新低.分析师指出,虽然昨日大盘出现技术性反弹,但市场买盘积弱难振,大盘反弹难以持续,钢铁、机械、金融等权重股重心下移,大盘重返弱市.
沪综指.SSEC收报2,043.649点,跌15.498点,或0.75%,此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额475亿元人民币,上日为478亿元.
申银万国资深分析师钱启敏表示,"市场整体心态偏弱,大盘还是要来回震荡,不会一下子脱离底部."
国内工程机械龙头三一重工(600031.SS)名列沪市跌幅榜首位,收报9.29元,跌0.58元,或5.88%.
沪深300指数.CSI300收低1.08%,报2,204.407点.沪深300指数9月合约尾盘报2,210.0点,跌1.11%,成交量为313,765手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。