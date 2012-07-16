沪综指收跌 并创下40个月收市新低

路透北京7月16日电---中国股市沪综指周一收跌1.7%,创40个月收盘新低.因此前温家宝总理称经济困难可能还会持续一段时间的言论打击市场信心,同时上市公司中报业绩敏感期亦加重市场谨慎心理,中小市值个股全面重挫.

分析人士称,目前大盘反弹动力已缺失,短线沪指或继续下行,并随时可能击穿2,132点的年内低点.

沪综指.SSEC收报2,147.955点,跌37.94点,或1.74%.此前收盘低位为2009年3月13日的2,128.85点.今日上海A股成交额为626亿元人民币,上周五为559亿元.

"这两天大盘股表现尚可,但中小盘股跌起来也能把大盘压下去.大家现在最担心中报,我们判断非金融企业的二季度业绩可能会同比下滑20%."浙商证券分析师王伟俊表示.

他并预计,本周沪综指将保持震荡下跌态势,或将击穿2,132年内低点,"因幅度已经很小了,据目前只有二、三十个点的空间了."

中国国务院总理温家宝上周末表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放.

周一以中小板和创业板为首的中小市值个股全面大跌.此前苏宁电器(002024.SZ)发布业绩预告修正,称预计上半年净利润同比下降20-30%,今日该股跌停报收7.28元,创逾三年多收盘新低.

以制药,酿酒为主的防御型板块则逆势上涨,其中广州药业(600332.SS)收升1.92%至31.28元.

沪深300指数7月合约尾盘报2,415.2点,跌1.65%,成交量为338,058手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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