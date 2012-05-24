沪综指收跌 汇丰PMI数据回落令市场承压

路透北京5月24日电---中国股市沪综指周四收跌.今日稍早公布的汇丰5月中国PMI初值再度回落,且收缩幅度加剧,令市场承压;而希腊可能退出欧元区担忧亦继续压制风险资产.分析师表示,未来上市公司盈利不乐观,料大盘将持续调整,短线先看半年线(2,340点)支撑力度.

沪综指.SSEC收报2,350.97点,跌12.46点或0.53%.今日上海A股成交额767亿元人民币,上交易日为848亿元.

广州证券研究所策略分析师赵巧敏指出,今日汇丰中国5月PMI初值数据属於预期之中,但预计6月这一数据的收缩幅度加剧可能性较大.

"经济增速下滑的速度可能加快,这样对上市公司盈利造成比较明显的负面影响,市场对这一点存在担忧."她称.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累.

亚洲股市周四持稳,但态势仍脆弱,有迹象显示欧洲领导人未能采取行之有效的措施解决渐渐加深的欧债危机,加大了希腊退出欧元区的风险.

此前走势较好的酿酒、食品等消费类个股今日全线回落,其中贵州茅台(600519.SS)收跌4.44%,报220.24元.

沪深300指数6月合约尾盘报2,579.2点,跌0.34%,成交量为357,133手.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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