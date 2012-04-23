沪综指收跌0.8% 深市创业板重挫

路透北京4月23日电---中国股市沪综指周一收跌,深市创业板受退市制度出台拖累重挫,亦带动沪指回落调整.但分析人士称,此轮调整并非预示反弹行情结束,在稳增长及政策向好预期持续推动下,近期大盘升势依然明确.

沪综指.SSEC收报2,388.588点,跌18.275点,或0.76%;创业板指数重挫5.3%.今日上海A股成交额小幅扩大至1,088亿元人民币,上交易日为1,016亿元.

东北证券分析师沈正阳表示,尽管今日投资者借助创业板跌势抛售科技类股票,但调整多为技术性,并非反弹结束,因政府稳增长政策还在推进,且流动性较为充裕仍将继续促使板块热点轮流切换.

"市场主线没有乱掉,创业板引发的下跌情况下,主板已经走得很强了.不过预计短线仍将在2,400点附近持续整理,且板块行情切换持续."他称.

深交所此前正式发布创业板股票上市规则,将於5月1日起施行.退市制度出台导致深市创业板个股全面大跌,雷曼光电(300162.SZ)跌停,报14.63元;沪市电子、传媒等股亦受拖累,其中海信电器(600060.SS)亦跌停收报18.06元.

沪深300指数5月合约尾盘报2,617.6点,跌0.7%,成交量为242,550 手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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