沪综指收跌1.4%至一个月收盘新低

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京5月18日电---中国股市沪综指周五收跌1.4%至一个月收盘新低.国家信息中心报告称二季度经济增长延续减速态势,加深市场忧虑;此外欧洲形势动荡令外围市场普跌,均拖累大盘单边下行.分析人士认为,市场短期内难有较大起色,整理行情料将延续.
沪综指.SSEC收报2,344.520点,跌34.366点或1.44%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.本周累计跌幅2.1%.今日上海A股成交额减至788亿元人民币,上交易日为813亿元.
东北证券策略分析师沈正阳表示,当前国内经济形势较差加之外盘走势不确定,令场外资金做多的欲望不强,行情整体活跃的条件不成熟.
国家信息中心周五发布的报告加深对宏观经济的忧虑,报告称受房地产调控和外需减弱等因素影响,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右.
外围市场表现亦累及国内股市.亚洲股市周五大跌,本周表现恐创下9月以来最差,因迹象显示西班牙银行业愈发不稳且希腊政局动荡,投资人并将美国最新出炉的疲弱数据视为新的风险因素.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS一度暴跌2.4%,改写四个月低位.
沈正阳并认为,外围形势充满不确定行,国内虽然政策放松预期尚存,但在利好政策真正兑现之前,短线股指预计仍围绕2,330半年线附近持续整理.
国家统计局今日数据显示4月房价连续第二月出现同比下跌,令房地产板块领跌,房地产指数.SSEP收低1.7%,其中金丰投资(600606.SS)跌停收报8.64元.
住房和城乡建设部上日并称,当前整个房地产市场朝着调控的预期方向在发展,近期市场回调还将是发展的主基调,下一步将继续落实好包括住房限购在内的各项抑制投资、投机性需求的政策措施.
沪深300指数6月合约尾盘报点2,565.8点,跌1.78%,成交量为305,588手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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