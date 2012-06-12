沪综指收低 欧债疑虑升温致外围市场普跌拖累大盘

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透北京6月12日电---中国股市沪综指周二收低.欧债疑虑升温令外盘在反弹後全面回落,拖累A股市场随之走低;而国内宏观经济形势仍不明朗,令投资者参与意愿不高.
分析人士认为,虽然包括信贷在内的5月数据要好於预期,但国内经济仍处於回落过程,投资者信心恢复仍需时日;预计市场将持续观望,短线大盘料在2,300点下方震荡整理.
沪综指.SSEC收报2,289.791点,下跌16.065点或0.7%.今日上海A股成交额为551亿元人民币,上交易日为600亿元.
华西证券分析师曹雪峰表示,今天中国A股主要受外围市场波动影响而向下调整;虽然周一公布的信贷数据好於预期,但市场目前仍担心经济增速能否回到上升通道.
中国央行数据显示,5月新增人民币贷款7,932亿元,较4月的6,818亿元明显反弹,亦高於此前路透7,200亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%,也略高於13.0%的路透调查中值.
美国股市周一收跌.亚洲市场周二走低,结束昨日的大涨行情,因投资者仍然疑虑重重,很难相信对西班牙的纾困计划能够阻止欧洲债务危机的蔓延.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS下跌0.8%,上日录得近五个月来最大单日涨幅.
沪市A股地产类指数.SSEP逆市大涨1.77%.曹雪峰认为,市场感觉房地产调控政策已经到底,不会再更紧了;此外上周五的央行降息动作将刺激部分住房刚需,有利於房地产销售回暖.
信达地产(600657.SS)收升5.92%,报5.01元.
沪深300指数6月合约尾盘报2,534.4,下跌0.73%,成交量为264,577手.
--发稿 李然/苏丹; 审校 曾祥进
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路透北京3月1日 - 中国股市沪综指周三连续第二日小幅收涨。分析师指出，前高点附近压力仍大，今日大盘保持高位震荡态势，短期以消化前期获利盘和套牢盘为主，但股指调整空间有限，料以横向震荡方式进行，中长期走势则继续向好。
据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为229.91亿澳门元，去年同期为195.21亿澳门元；与1月的192.55亿澳门元比较，环比增19.4%。