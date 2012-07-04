沪综指震荡收跌 有待消息面指引

路透北京7月4日电---中国股市沪综指周三震荡收跌,成交额明显萎缩,在外围市场普遍向好下弱势尽显,市场人气低迷,仍在等待消息面的进一步指引,预计大盘短线仍以震荡走势为主.

沪综指.SSEC收报2,227.315点,跌1.878点或0.08%.今日上海A股成交额为521亿元人民币,较上交易日的603亿元明显萎缩.

"最近A股和外围市场有些脱节,市场期待的具有实质意义的政策不太多,虽有热点,但多是场内存量资金所为,持续时间不长,成交量一直没法放大,显示场外资金的关注度参与度很低."湘财证券策略分析师徐广福表示.

他并认为,股指此前跌破2,200点之後的这波上涨更多是反抽性质,资金大规模入场意愿并不强.预计短期大盘上行压力较重,表现可能还会相对平淡,待更多消息面指引才会找到方向.

隔夜美股劲扬,欧股收在两个月高位.亚洲股市周三上扬,连续第三日走升,因在欧洲央行政策会议前夕,投资者对当局出台更多货币刺激政策以支撑疲弱的全球经济寄予厚望.MSCI不含日本的亚太股指.MIAPJ0000PUS一度上扬0.8%,触及七周高点.<MKTS/ASCN>

受四川什邡市放弃建设宏达股份(600331.SS)钼铜项目消息影响,该股周三大跌9.24%收报7.27元.

沪深300指数7月合约尾盘报2,468.2点,涨0.03%,成交量为382,980手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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