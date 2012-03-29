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中国财经 | 2012年 3月 29日 星期四 16:07 BJT

沪综指收跌1.4%至两个半月新低

路透北京3月29日电---中国股市沪综指周四连续第三日收跌,跌幅逾1.4%并创两个半月新低.分析人士认为,因市场预计3月通胀将有所反弹,且经济见底周期或将延长,从而延缓了政策放松预期,令抛压不断.

沪综指.SSEC收报2,252.160点,跌32.721点,或1.43%,上次收盘低位为今年1月16日的2,206.193点.今日上海A股成交额为678.56亿元人民币,昨日为780亿元.

第一创业证券分析师郭树华称,市场预期3月CPI或将反弹,以及工业企业利润大幅下滑延缓经济见底周期,均减缓政策放松预期.同时,上市公司业绩尚未度过最糟期,个股迎来重新估值和定价.

"2,200点附近会找到支撑,...预计此次调整时间将会更长,但幅度不会太大,估计整个4月都将处於调整之中.",他并称.

数据显示,截至3月18日,商务部公布的中国寿光蔬菜价格指数比年初上涨了63%.中国发改委本月宣布上调成品油价格6-7%,是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅为2009年6月来最大,此均加剧了物价反弹预期.

沪深300指数4月合约尾盘报2,462.8点,下跌1.28%,成交量为312,646手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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