沪综指收跌1.4%至两个半月新低

路透北京3月29日电---中国股市沪综指周四连续第三日收跌,跌幅逾1.4%并创两个半月新低.分析人士认为,因市场预计3月通胀将有所反弹,且经济见底周期或将延长,从而延缓了政策放松预期,令抛压不断.

沪综指.SSEC收报2,252.160点,跌32.721点,或1.43%,上次收盘低位为今年1月16日的2,206.193点.今日上海A股成交额为678.56亿元人民币,昨日为780亿元.

数据显示,截至3月18日,商务部公布的中国寿光蔬菜价格指数比年初上涨了63%.中国发改委本月宣布上调成品油价格6-7%,是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅为2009年6月来最大,此均加剧了物价反弹预期.