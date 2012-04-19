沪综指微幅收低 大盘相对持稳

路透北京4月19日电---中国股市沪综指周四微幅收低.央行将稳步增加流动性的表态令大盘在上日大涨後基本持稳,盘间以窄幅震荡为主.分析人士指出,由於政策利好程度有限,短线大盘料将继续维持震荡盘整格局.

沪综指.SSEC收报2,378.634点,跌2.215点,或0.09%,上日创逾两月最大单日涨幅.上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.31%.今日上海A股成交额缩至898亿元人民币,上交易日为929亿元.

山西证券策略分析师杜亮称,上日股市大涨可能已提前反映央行将稳步增加流动性的利好消息,今日保险等蓝筹股亦有不错表现.

"央行的表态是方向性的,方向对但规模比较大的流动性投放可能性较小,...由於政策对冲空间有限,受制於通胀和一些行业落後产能的约束,股市未来因政策利好上涨的空间不大."他同时指出.