沪综指收挫1.4% 个股大面积下跌

中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透北京3月20日电---中国股市沪综指周二收挫1.4%,个股大面积下跌.国家发改委上调成品油价格幅度超过预期,市场担心企业成本由此加大,利润受压,并在中期内推高通胀,令基本面忧虑再度升温.分析人士认为,短期大盘可能振荡下行,在半年线(目前在2,361点附近)附近寻找支撑.
沪综指.SSEC收报2,376.839点,下跌33.35点或1.38%,今日沪市A股成交金额为944.3亿元人民币,上日为1,027.9亿元.
山西证券分析师杜亮认为,虽然油价上调幅度低於同期国际油价变动,但在经济下滑期,提升油价无异於继续压缩下游产业毛利空间,"我们判断油价上调对市场短期影响偏负面."
他并称,沪指在上周三大跌之後并未形成有力的反弹,经过几日反复今天再度出现下跌,指数将向下寻找支持,半年线或可形成一定支撑.
中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.
受此消息带动,中国石油(601857.SS)和中国石化(600028.SS)高开,但随後转跌.中国石油收低0.49%,报10.21元,中国石化收挫0.52%,报7.60元.
沪深300指数4月合约尾盘报2,596.4点,下跌1.28%,成交量为312,433手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。