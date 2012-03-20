沪综指收挫1.4% 个股大面积下跌

路透北京3月20日电---中国股市沪综指周二收挫1.4%,个股大面积下跌.国家发改委上调成品油价格幅度超过预期,市场担心企业成本由此加大,利润受压,并在中期内推高通胀,令基本面忧虑再度升温.分析人士认为,短期大盘可能振荡下行,在半年线(目前在2,361点附近)附近寻找支撑.

沪综指.SSEC收报2,376.839点,下跌33.35点或1.38%,今日沪市A股成交金额为944.3亿元人民币,上日为1,027.9亿元.

山西证券分析师杜亮认为,虽然油价上调幅度低於同期国际油价变动,但在经济下滑期,提升油价无异於继续压缩下游产业毛利空间,"我们判断油价上调对市场短期影响偏负面."

他并称,沪指在上周三大跌之後并未形成有力的反弹,经过几日反复今天再度出现下跌,指数将向下寻找支持,半年线或可形成一定支撑.

中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.

受此消息带动,中国石油(601857.SS)和中国石化(600028.SS)高开,但随後转跌.中国石油收低0.49%,报10.21元,中国石化收挫0.52%,报7.60元.

沪深300指数4月合约尾盘报2,596.4点,下跌1.28%,成交量为312,433手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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