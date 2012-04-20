沪综指收升1.2%至一个月高位

路透北京4月20日电---中国股市沪综指周五受金融板块再度走强提振,收升1.2%至一个月高点.分析人士指出,近期政策向好预期促动大盘出现普涨行情,量能亦见稳步放大,未来涨势能否持续有待新热点的支持.

沪综指.SSEC收报2,406.863点,涨28.229点,或1.19%,此前高点为3月19日的2,410.184点.上证180金融指数.SSE180FI收涨1.94%.本周沪综指累计上涨2.02%,为连续第三周走升.

今日上海A股成交放大至1,016亿元人民币,上交易日为898亿元.

第一创业证券分析师郭树华表示,政策预期向好情况下,今日金融创新股涨势较好,是盘中的主要做多动能.不过,由於2,400点之上压力犹存,未来能否持续上涨要看成交情况及能否有新热点支撑.

近期政策微调加大力度并持续发酵,包括昨日央行表态将稳步增加流动性,及此前温州及深圳的金融改革试点消息都令市场预期进一步得以改善,不过未来仍有待具体政策落实.

今日券商类股涨幅居前,其中太平洋证券(601099.SS)涨停,收报8.13元;东吴证券(601555.SS)亦涨停,报9.64元.

沪深300指数5月合约尾盘报2,635.8点,涨1.11%,成交量为324,574手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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