沪综指收升至近三周新高

路透北京8月6日电---中国股市沪综指周三连续第四日上涨,并收升至近三周新高.但连续上涨後卖压浮现,加之即将公布7月经济数据,投资者观望气氛仍浓,令指数盘中窄幅震荡,且板块走势分化,有色、银行类股上涨明显,医药农业板块跌幅较大.

分析人士认为,大盘连涨後反弹动能有所释放,且经济前景仍不明朗,新的数据将为後期走势提供指引;预计周四数据超预期的可能较小,市场後期调整风险正在变大.

沪综指.SSEC收报2,160.990点,涨3.370点或0.16%,为7月20日所创2,168.638点以来最高收位,今日上海A股成交额增至622亿元人民币,上日为618亿元.

山西证券分析师杜亮认为,由於政策环境平稳,连续调整的股指在本周出现修复性反弹,动力主要来自於连续调整积聚的反弹动能.但由於政策刺激力度有限,经济前景不明朗,本次反弹很难演绎成有效反转.

"我们判断反弹高点在2,200点左右,後期市场仍存在较大的调整风险."他称.

国家统计局将於明日公布7月通胀和工业增长等经济数据.路透综合29家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,工业和投资同比增幅稳中有升,消费持续稳健.而居民消费价格同比涨幅(CPI)进一步回落至2%下方,为政策调控提供更多腾挪空间.

受今日上午中国第一家稀土产品交易平台挂牌消息刺激,相关类股表现突出,承担福建稀土资源整合的厦门钨业(600549.SS)收报涨停至46.06元.

沪深300指数8月合约尾盘报2,393.2点,涨0.08%,成交量为271,585手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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