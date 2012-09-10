沪综指收盘小涨至近四周高点

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透上海9月10日电---中国股市沪综指周一收盘小涨,再创近四周收盘高点.分析师指出,上周五大盘拉出一根大阳线後,今日投资者大多不敢继续追高,而且宏观数据亦没带来惊喜,大盘只能高位震荡以消化浮筹,成交量有所萎缩.
沪综指.SSEC收报2,134.893点,涨7.131点,或0.34%;上周五该指数大涨3.7%并创下近八个月最大单日涨幅.今日沪市A股成交金额859亿元人民币,较上日1,108亿元下降逾两成.
长江证券分析师宋中庆指出,"上日涨的太猛,需要消化震荡,...大家需要先观察,追高意愿不太强."
他表示,8月中国宏观经济数据陆续公布,显示中国经济仍在筑底.但政策面近期"维稳"风向,有助於大盘产生反弹动力.
中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据後,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大.
沪深300指数.CSI300收升0.41%,报2,326.666点.沪深300指数9月合约尾盘报2,338点,基本持平,成交量为396,082手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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