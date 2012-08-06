沪综指收升1% 新三板等概念股普涨

路透北京8月6日电---中国股市沪综指周一收升1%,延续前日反弹势头.受新三板将扩容消息影响,该板块获场外资金炒作,并带动其他板块普涨.分析人士认为,大盘上扬主要是前期超跌後的估值修复,短期可能续涨,但上方压力重重.

沪综指.SSEC收报2,154.916点,涨22.12点或1.04%,今日上海A股成交额增至610亿元人民币,上日为436亿元.

"今天主要是一个超跌反弹,新三板和一些新兴产业板块上涨提升了市场人气.经济有一些好转的预期,包括通胀可能继续下行,企业利润空间相对正面,整体信心有所提振."湘财证券分析师徐广福称.

他并补充,目前只能说经济下行的态势有所减缓,是否企稳回升还需要观望,反弹结束後市场走势仍面临风险.

市场期盼已久的"新三板"终於修成正果,非上市股份公司股份转让试点扩大,新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.

日信证券策略分析师付豪杰认为,新三板消息目前更多是在心理层面提振市场,政策面上後期仍有待在信息披露机制、流动性等方面继续发展,同时还要求财税等配套政策和法制环境等有所改善,才会成为更有活力的市场.

证监会上周五并称,因融资额有限,扩容後对市场影响也很小.同时,新三板成立後,拓宽了资本市场服务面,将有利於缓解交易所市场的发行上市压力,稳定市场预期.

新三板概念股周一普涨.其中,中关村(000931.SZ)和海泰发展(600082.SS)等个股均以涨停报收.

沪深300指数8月合约尾盘报2,387.4点,涨1.2%,成交量为373,755手.(完)

--发稿 李然/苏丹; 审校 曾祥进

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