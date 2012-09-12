沪综指收升 整体未改横向盘整格局

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京9月12日电---中国股市沪综指周三小幅收升,市场对温家宝总理在达沃斯论坛的言论表现温和,短期市场仍在消化此前大涨之後的卖压,且受地缘政治影响,投资者观望气氛加重,整体未脱横向盘整格局.
沪综指.SSEC收报2,126.554点,涨6点,或0.28%;今日沪市A股成交金额690亿元人民币,较上日656亿元略有增加.
"从基建、建材类板块开始的强势反弹陷入停滞,市场等待方向突破."山西证券策略分析师杜亮表示.
他并指出,基建投资项目规模超预期是本轮反弹的主要动力,但是後续项目的实施面临比较明显的资金压力,投资项目的上马对於经济增长的拉动还存在较多的不确定性,目前的经济增长环境差於08年,经济复苏的进程可能要更加漫长,本轮上涨依然为反弹性质.预计短线股指在2,000-2,150点之间震荡.
湘财证券策略分析师徐广福认为,短期内市场仍需消化上周的大涨,且受钓鱼岛事件影响,市场观望气氛加剧,这两日量能明显萎缩.
国务院总理温家宝上日在达沃斯论坛上表示,中国经济增长仍在预定目标内,有望进一步趋稳,而且"稳增长"弹药充足.
沪深300指数.CSI300收高0.35%,报2,320.071点.沪深300指数9月合约尾盘报2,329.8点,涨0.5%,成交量为手507,630.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。