沪综指收高1.1% 跟随全球市场反弹

路透北京5月22日电---中国股市沪综指周二收高1.1%,跟随全球市场涨势反弹上扬.温家宝总理周末有关"稳增长"的利好言论亦持续发酵.但分析人士认为,在国内外不确定因素持续制约下,短线大盘走势仍不脱半年线(2,338点)上方的盘整.

沪综指.SSEC收报2,373.307点,涨25.007点或1.06%.今日上海A股成交额753亿元人民币,上交易日为699亿元.

浙商证券分析师王伟俊称,无法指望欧美市场来提振外贸,消费又一时难以刺激起来,今年来看"稳增长"只有依靠投资,预计5、6月份是投资相关政策出台的最好时机.

他预计,在此之前,大盘上涨下跌的空间都不多,短线可能仍会盘整.

全球市场周二扩大涨幅,投资者在价格脱离2012年低点之後逢低买入,因市场对欧洲采取新措施解决债务危机并促进增长的希望升温.摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS升1.2%.

沪深300指数6月合约尾盘报点2,608.4点,涨1.09%,成交量为297,027手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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