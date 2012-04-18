沪综指收升2%创逾两月最大单日涨幅

路透北京4月18日电---中国股市沪综指周三大幅收涨2%,受金融及地产等权重股大涨提振.分析人士指出,今日消息面显活跃,包括韩国计划购买中国股票及沪深300ETF即将建仓等利好消息均成为市场炒作理由,料短线大盘仍有上扬空间.

沪综指.SSEC收报2,380.848点,涨45.863点,或1.96%.此前最大单日涨幅为2月8日的2.43%.上证金融地产行业指数.SSEFN收涨2.39%.今日上海A股成交额升至929亿元人民币,上交易日为723亿元.

华西证券分析师毛胜表示,有消息称韩国将买入中国股票,及沪深300ETF发行结束後会有建仓等消息,均成为今日市场炒作的理由.同时,房地产中的沪深300成份股及跟近期金融创新等市场热点相关的个股亦涨幅靠前.

"今天上涨突破了近两日盘整格局,呈现出向上势头.从基本面讲,市场普遍预期经济已接近最低点,且政策已出现微调迹象,促使投资者情绪得到恢复.未来震荡上行可能性较大,短期上看2,400点."他并预计.

韩国央行一名高层官员周三告诉路透,该央行将在未来三个月里购买3亿美元的中国股票.

中国国家统计局周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销售价格总体上继续呈下降态势,但3月新建商品住宅销价环比上涨的城市增至8个,比2月增加了4个,显示部分城市新建商品住宅销售价格出现了波动.

两市券商类股涨幅居前,其中东吴证券601555.SZ涨停收报8.36元;地产股绿景控股(000502.SZ)亦涨停,报7.56元.

沪深300指数5月合约尾盘报2,610.6点,涨1.94%,成交量为277,641手;同期,4月合约报2,597.0点,涨1.84%,成交量为77,116手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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