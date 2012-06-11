沪综指反弹收升逾1%

路透北京6月11日电---中国股市沪综指周一反弹收升逾1%,因周末公布的5月宏观经济数据优於预期,部分舒缓了市场的悲观情绪.同时,欧洲将启动援救西班牙银行计划亦令外围市场短暂向好,为国内市场提供回暖氛围.

分析师认为,後期走势将主要取决於宏观政策的放松节奏,目前通胀压力的进一步缓解将为政策腾挪创造更多空间,料更多财政政策和产业扶持方案可期,短线大盘有望持续反弹.

沪综指.SSEC收报2,305.8559点,上涨24.4089点或1.07%.今日上海A股成交额为600亿元人民币,上交易日为636亿元.

"上周降息後市场对经济走势的判断出现了分歧,导致看空者部分短期离场.但周末公布的五月份出口数据还不错,物价的回落幅度也是略超市场预期."东北证券策略分析师杜长春表示.

他并预计,本周股指的表现将相较上周好转.具体而言,伴随降息效应的挥发,估计未来一个月左右将迎来100点的反弹空间,2,300点以下仍是低吸的机会.

周末公布的中国5月CPI同比上涨3.0%,为近两年低点,而PPI跌至30个月低点.与此同时,中国5月进出口规模双双创出月度历史新高,出口增长15.3%,进口增12.7%,均远超预期,无疑给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.

全球市场周一股市、大宗商品和遭受打击的欧元跳涨,此前欧元区财长同意,向西班牙提供多达1,250亿美元贷款,用於支撑该国摇摇欲坠的银行业,缓解市场关於该国财政崩溃的忧虑.

中国将於6月中旬发射搭载神舟九号飞船,消息刺激周一航天板块普涨,其中中国卫星(600118.SS)收涨6.62%,至13.52元.

沪深300指数6月合约尾盘2,553.8报,升1.45%,成交量为332,283手.

--发稿 苏丹/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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