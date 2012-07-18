沪综指小幅收升 地产股整体下挫

路透北京7月18日电---中国股市沪综指周三小幅收升,受钢铁、纺织及机械化工板块反弹带动,但地产股遭获利了结而整体大幅下挫,仍加剧大盘後市探底风险.

分析人士称,由於下半年整体经济回升缺乏弹性,上市公司业绩改善空间有限.料短期内沪综指仍难避免持续考验2,132的年内低点.

沪综指.SSEC收报2,169.099点,涨7.913点,或0.37%.今日上海A股成交额为591亿元人民币,前日为519亿元.

"市场在板块轮动的过程中.今天是房地产股领跌,煤炭、钢铁等周期性行业涨一涨.市场没有增量资金进来,属於场内资金的腾挪,这很难把大盘打上去."东北证券策略分析师杜长春表示.

周二前期跌幅较大的钢铁板块出现反弹,其中抚顺特钢(600399.SS)报收涨停至4.57元.但房地产类股.SSEP跌逾3%,金地集团(600383.SS)收跌8.86%至6.07元,创近三个月收盘新低.

杜长春指出,因前期降息措施和市场需求回暖,房地产基本面正在改善.因此即便该板块股价下调,也不会调得很深.

随着中国"稳增长"政策显效,房市也出现初步的企稳迹象.路透据国家统计局周三公布的数据测算,6月新建住宅价格环比结束八连跌,几近持平.不过中央仍强调房地产调控不能放松,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策.

沪深300指数8月合约尾盘报2,426.6点,涨0.01%,成交量为340,354 手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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