沪综指受本地股和金融股拉动收升

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京7月19日电---中国股市沪综指周四反弹收升,连续第三个交易日上涨.金融板块借前日尾盘发力态势继续上冲,同时上海本地股板块受政策利好刺激,二者合力引领大盘续回暖.
分析人士指出,短线各板块可能受消息面和资金面推动轮番上扬.不过鉴於成交量能配合仍然不足,预计在8月下旬上市公司业绩公布完毕前,大盘仍将维持震荡格局.
沪综指.SSEC收报2,184.841点,涨15.742点,或0.73%.今日上海A股成交额为682亿元人民币,前日为591亿元.
"现在市场无非在等一个信号,等前期刺激政策传达到实体经济,看到一些先行指标的正面信号後大家才能更有信心."东方证券分析师邵宇表示.
周四上证180金融指数.SSE180FI上涨0.9%.保险股和券商板块大面积飘红.中国人寿(601628.SS)收升5.6%至19.98元人民币.
此外,上海市国资委近日表态将加快证券化步伐,中国财政部亦宣布上海营改增试点范围将稳步扩大,引发上海本地股板块整体大涨,多家个股触及涨停,其中上海金陵(600621.SS)涨停收报5.01元.
沪深300指数8月合约尾盘报2,434.8点,涨0.62%,成交量为431,370手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。