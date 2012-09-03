沪综指收盘小涨 政策放松预期上升

路透上海9月3日电---中国股市沪综指周一小幅反弹,终结此前连续三日跌势.分析师指出,新公布的中国制造业PMI数据不佳及美联储(FED)主席伯南克最新评论,令国内投资者对於中国出台放松政策的期望上升,房地产板块领先上涨,大盘借此出现技术性反弹.

沪综指.SSEC收报2,059.147点,上涨11.625点,或0.57%;上周五沪综指创下43个月收盘新低.今日沪市A股成交金额478亿元人民币,较上日创下的44个月新低352亿元放大三成半.

银河证券分析师任承德指出,"PMI数据出来後,大家开始猜测中央是否会有一些政策放松措施出来,房地产股涨就是反映这种情绪."

上证地产类指数.SSEP收涨3.28%,保利地产(600048.SS)收盘劲扬7.65%.

中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.2,为九个月来首次降至50下方;而汇丰中国8月制造业PMI指数终值降至47.6,创出41个月低位.这两指标显示中国经济还未发出见底信号.

伯南克上周五表示,"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况.他还指出,美联储必须权衡出台进一步货币刺激政策的代价和收益,但他暗示这些代价也许值得付出.

沪深300指数.CSI300收升1.07%,报2,228.369点.沪深300指数9月合约尾盘报2,233.4点,涨0.4%,成交量为431,509手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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