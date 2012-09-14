沪综指受美QE3提振小幅收升

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透上海9月14日电---中国股市沪综指.SSEC周五收市小涨.在美联储周四宣布新一轮货币刺激计划(QE3)後,黄金及资源股涨势明显;不过因市场积弱已久,投资者观望气氛仍浓,因此A股今日涨幅落後于亚洲其他主要股市.
沪综指收盘报2,123.847点,涨13.468点,或0.64%.今日沪市A股成交金额760亿元人民币,上日为645亿元.
华西证券分析师曹雪峰指出,"QE3推出使得国际大宗商品价格上涨,...对A股有色金属板块有较好提振作用,继而对中国A股市场也会有一定提振,因为有色的指标权重还是比较大的."
黄金及资源股涨幅居前,中金黄金(600489.SS)涨6.71%,报16.39元.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.
受该消息影响,美国股市周四大涨,道指.DJI和标普500指数.SPX均收在2007年12月以来最高水平,Nasdaq指数.IXIC收在2000年11月以来最高.同时,国际黄金、石油，铜等大宗商品价格亦告上涨.
周五亚洲市场主要股市大涨,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升2.97%,日本日经指数.N225收升1.83%.
沪深300指数.CSI300收高0.74%,报2,315.542点.沪深300指数9月合约尾盘报2,326.2点,涨0.5%,成交量为580,423手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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