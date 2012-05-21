沪综指小幅收升 市场观望情绪浓厚

路透北京5月21日电---中国股市沪综指周一缩量小幅收升,大盘连续振荡下跌後存在反弹要求,但经济基本面忧虑及外围市场的不确定性,均加剧投资者观望情绪,令反弹力度亦显疲弱.

分析人士预计,股指在半年线(目前位於2,338点)附近仍有反复整理的可能,短线可能继续调整.

沪综指.SSEC收报2,348.300点,涨3.78点或0.16%.今日上海A股成交额减至699亿元人民币,上交易日为788亿元.

山西证券分析师杜亮认为,沪综指在半年线附近或有反复,但在该位置筑底的可能性很小,後市大盘继续下探的概率更高;欧债形势、出口形势、国内需求萎缩等都将反复冲击市场.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.

杜亮认为,温总理提法的言下之意,即当下经济运行已经快触及管理层容忍的下限,从GDP角度衡量约在7.5%左右.

"在目前的货币存量下,再出台类似'四万亿'的投资计划可能性极小,集中的推出'四万亿'精简版的可能性也比较小,我们认为从行业角度出台政策的可能性更大."他并预计,稳增长的相关政策带来的多为交易性机会.

受国家铁道部拟扩大铁路部门融资渠道及鼓励民资投资铁路消息刺激,相关板块整体上扬,其中中铁二局(600528.SS)收报涨停至6.35元.

铁道部表示,将探索建立铁路产业投资基金,积极支持铁路企业股改上市,创新铁路债券发行方式,鼓励保险基金扩大投资铁路的范围和力度.

沪深300指数6月合约尾盘报点2,581.8点,涨0.72%,成交量为360,619手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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