5日盘前分析：震荡等待数据指引

在外围市场普遍向好下，昨日沪深两市高开低走，最终以绿盘小幅收低，弱势尽显，同时成交额明显萎缩，可见市场情绪依旧比较谨慎，市场人气低迷，仍在等待消息面的进一步指引。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在外围市场普遍向好下，昨日沪深两市高开低走，最终以绿盘小幅收低，弱势尽显，同时成交额明显萎缩，可见市场情绪依旧比较谨慎，市场人气低迷，仍在等待消息面的进一步指引。

从技术层面分析，近段时间成交量萎缩严重显示市场情绪仍比较谨慎。沪综指在跌破2242点颈线位後，已经在低位震荡了7个交易日，同时本周前三个交易日，股指均在2200点之上保持窄幅震荡，预示着大盘後市面临方向选择。

笔者认为，下周6月份经济数据将陆续公布，在此之前市场可能选择以窄幅震荡的形式来等待经济数据的指引。从目前市场关注的焦点来看，投资者依然对经济的前景不甚乐观。短期内，市场将维持指数震荡的局面。

操作上，在目前经济下滑的情况下，中报大幅预增的个股将受到资本的亲睐，对其炒作也将是必然的事实。投资者可重点关注这类个股。

消息面，上海证券交易所4日在上海召开民营企业公司治理暨中小微企业服务工程座谈会。上交所总经理张育军在座谈会上表示，为进一步发挥交易所优势，采取有效措施服务实体经济，服务中小微企业发展，上交所近期在广泛调研基础上，制定了《上海证券交易所中小微企业服务工程纲要》。上交所将既服务传统的大中型企业，也服务中小微企业，鼓励更多的中小企业进入上交所市场。

另外，中国证监会副主席刘新华4日表示，要大力推进机构投资者建设，进一步加强机构多元化业务发展，促进包括证券公司、证券投资基金等多种机构投资者协调发展，引导风险投资、私募投资、私募股权投资阳光化、规范化运作，加快引进合格境外投资者步伐。（完）

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