3日盘前分析：反弹不是底 是底不反弹

7月首个交易日A股市场虽有反弹之心，但却力度不足，全天呈现弱势震荡走势。尽管盘中多数个股纷纷反弹，但是涨幅居前多以防御型品种为主，显示场内资金采取保守的投资策略。同时，成交量维持在606亿元，也表明了短线投资者观望谨慎的心态依旧极其浓厚。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

7月首个交易日A股市场虽有反弹之心，但却力度不足，全天呈现弱势震荡走势。尽管盘中多数个股纷纷反弹，但是涨幅居前多以防御型品种为主，显示场内资金采取保守的投资策略。同时，成交量维持在606亿元，也表明了短线投资者观望谨慎的心态依旧极其浓厚。

从欧美市场看，美国股市周一收涨，未受制造业意外萎缩的影响。部分投资者认为，这将是美国联邦储备委员会(美联储)采取更加有力措施提振经济的一个信号。欧洲方面，欧洲股市周一收於两个月高位，继上周欧盟在解决债务危机方面取得进展之後，投资者期望决策者会进一步采取行动，增加了之前较低的仓位。

笔者认为，欧洲情况转暖，令市场外在压力减轻，但是在数据密集披露及中报开闸的背景下，市场对宏观经济以及上市公司业绩的担忧并没有得到根本性的化解，未来无论是宏观层面还是微观层面仍然存在着较大的压力。

另外，当前盘面特征说明场内参与各方仍然存在分歧，对於底部的确认和反弹的高度，都需要进一步的统一，在这个过程中，难免会有继续的震荡和调整。

操作上，建议投资者控制仓位，去弱留强，随着7月中报业绩即将披露，可关注企业增长趋势较为确定的品种。

消息面，由今日投资进行的2012年第三季度基金经理调查显示，同前两个季度调查时相比，基金经理对今年上市公司盈利预期大幅调低，但逾七成被调查者预期第三季度A股市场投资回报为正，并对医药保健类股票再度表现出强烈的投资热情。

另外，截至2日21时，同花顺iFinD统计数据显示，共有891家公司公布2012年上半年业绩预告，占全部上市公司的36.5%。在这些公司中，报喜的公司有514家，占发布业绩预告公司总数的57.7%；366家公司中期业绩报忧，其中233家公司预减或略减，133家公司预亏。

在报喜公司中，96家公司预增，395家公司略增，22家公司扭亏，1家公司续盈。在报忧公司中，150家公司预减，83家公司预计略减，63家公司预期续亏，70家公司预计首亏。从行业看，食品饮料行业表现最为亮丽。房地产、建筑建材、机械设备、化工等行业上半年业绩表现不尽如人意。（完）

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