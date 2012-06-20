20日盘前分析：多空延续拉锯战

受到隔夜欧美股市冲高受阻的影响，昨日A股市场出现了震荡中重心回落的态势，两市成交量继续萎缩，显示在现阶段经济下行风险仍在的困扰下，市场谨慎情绪依然浓厚。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到隔夜欧美股市冲高受阻的影响，昨日A股市场出现了震荡中重心回落的态势，两市成交量继续萎缩，显示在现阶段经济下行风险仍在的困扰下，市场谨慎情绪依然浓厚。

从外围市场看，美国股市周二收高，在美国经济复苏之路崎岖不平且欧债危机恶化之际，市场寄望美国联邦储备委员会(美联储,FED)决策者将推出刺激措施。欧洲方面，欧洲股市周二攀升至一个月收盘高位，因令人失望的德国数据引发央行将推新一轮货币刺激举措的预期，央行的刺激举措可能推动股市短期上扬。

笔者认为，在政策放松和经济下行的博弈之中，市场短期仍将震荡拉锯，无论是欧债危机，还是宏观经济下行风险，以及上市公司中报业绩下滑预期，种种因素都对於A股後市起到决定性作用，最终结果就是导致投资者信心严重不足。

对於A股後市走势，目前仍需等待观望，但有一点可以确认的是，在市场格局处於弱势的现阶段，资金安全仍将是投资者参与的首要目标。

消息面，二十国集团领导人第七次峰会18日在墨西哥洛斯卡沃斯举行。国家主席胡锦涛出席会议并发表重要讲话强调，我们既要巩固应对国际金融危机的成果、保持经济社会稳定和发展，又要稳中求进，探索新思路，采取新举措，解决新问题，推动世界经济强劲、可持续、平衡增长。

第一，坚定不移推动世界经济稳定复苏。第二，坚定不移深化国际金融体系改革。当务之急是落实好国际货币基金组织2010年份额和治理改革方案，增加发展中国家代表性和发言权；加强国际金融监管，完善国际货币体系，建立币值稳定、供应有序、总量可调的国际储备货币体系。第三，坚定不移促进国际贸易健康发展。第四，坚定不移推进发展事业。第五，坚定不移倡导可持续发展。

另外，为加强投资者保护，加强研究报告质量控制和对发布研究报告业务自律管理，中国证券业协会19日发布《发布证券研究报告执业规范》和《证券分析师执业行为准则》提出，防范发布研报过程中的利益冲突，加强研究报告质量控制和证券分析师等相关人员责任控制，维护发布证券研究报告的独立、客观和公平性。如果证券公司、证券投资咨询机构及其人员违反两自律规定，协会将根据有关规定，采取自律管理措施或纪律处分。（完）

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