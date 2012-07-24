24日盘前分析：欧洲“股灾”拖累A股

受经济增速下滑预期强化，部分上市公司中期业绩不佳以及欧美股市大跌等因素影响，昨日A股市场继续震荡下挫，其中沪综指更是创下40个月来收盘新低，距离年内的低点2132点也仅一步之遥。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受经济增速下滑预期强化，部分上市公司中期业绩不佳以及欧美股市大跌等因素影响，昨日A股市场继续震荡下挫，其中沪综指更是创下40个月来收盘新低，距离年内的低点2132点也仅一步之遥。

从外围市场来看，随着投资者越来越担心西班牙可能沦为欧元区第4个接受全面外援的国家。欧洲股市周一重挫，一指标股指跌至三周低点并跌破一主要支撑位。意大利和西班牙股市管理当局推出禁止卖空股票的禁令，这帮助抑制了对本地股的打压，但却不足以扭转欧洲股市全面利空趋势。受欧洲股市影响，美国股市周一连续第二日收跌。

尽管当前市场整体估值很低，但并不安全，由於宏观经济减速影响到上市公司的盈利状况，不少个股出现业绩下滑而被动提升市盈率的情况，投资者需要警惕“低市盈率陷阱”。

据wind统计显示，截至昨日收盘，沪深300整体滚动市盈率（不调整）为10.28倍，创出沪深300指数推出以来的最低水平；与此同时，剔除负值後的沪深300市盈率首次跌破10倍整数关口，收盘报9.97倍。在上证指数历史上比较重要的历史低点，998点与1664点，沪深300的市盈率（TTM整体法，不调整，下同）分别为13.20倍和12.34倍。目前的市盈率比彼时至少下降了16.7%。

鉴於中国经济已经进入长期相对低增速区域。具体到上市公司股价之上，就是低增速搭配低估值，更悲观的情况是，若业绩出现负增长的情况，市盈率将被动提升，市场只能通过股价下跌来维持合理估值，也就出现了所谓的“低市盈率陷阱”，这也是“估值底”并不牢靠的重要原因。

笔者认为，在外围市场存在较大压力，而国内并无重磅利好出现的情况下，短期内大盘仍将继续探底。

消息面，记者23日获悉，有关部门日前上报的金融机构稳定经济增长政策建议提出，加大银行业等各类金融机构对“稳增长”的支持力度。权威人士表示，有关部门建议对省级地方融资平台、“百强县”平台项目，在符合授信条件同时，银行信贷应给予重点支持，保证後续资金投入，防止出现“半拉子”工程。（完）

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