27日盘前分析：弱势探底格局延续

昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。

从外围市场来看，隔夜在欧央行行长德拉吉表态欧央行将尽一切努力保卫欧元之後，欧洲股市大幅上涨，摆脱了几日来的下跌之势。美股在6月耐用品订单与上周初申请失业金数据均好於预期的刺激下也大幅上涨。

A股市场目前处在诸多的不确定中，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。

笔者认为，投资者对於经济触底的不确定性仍充满疑虑，加上欧债危机近期又开始风起云涌，两者叠加，导致当前股指逐级下行，改变当前股市现状，除需宏观环境改善之外，还需外部政策刺激，否则，市场弱势探底的格局难以改变。

消息面，证监会有关部门负责人日前表示，《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》有望很快出台。今後行政许可审查工作一律必须考察申请人及相关当事人的诚信记录，有关市场主体在市场活动及人员聘任中可以按照规定查询其他相关机构与个人的诚信记录，并将建立统一的上市公司公开承诺履行情况公示制度，监督、督促上市公司积极履行分红、资产重组等公开承诺。

另外，财政部部长谢旭人26日部署下半年财政工作重点时提出，要落实和完善结构性减税政策。加快和扩大营业税改征增值税试点，促进服务业发展。（完）

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