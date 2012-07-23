23日盘前分析：欧美大跌冲击A股

上周A股市场延续了近几周震荡下探的走势，尽管周中沪综指走出三连阳，但是指数并未停止下行的脚步，尤其是连续两周出现“黑色星期一”，更是加重了市场的恐慌情绪。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场延续了近几周震荡下探的走势，尽管周中沪综指走出三连阳，但是指数并未停止下行的脚步，尤其是连续两周出现“黑色星期一”，更是加重了市场的恐慌情绪。

从欧美股市看，欧债危机的阴影再次笼罩在投资者的头上。西班牙巴伦西亚政府申请金援令市场对欧洲债务危机的担心情绪再度抬头，欧美股市均现大跌，西班牙股市跌幅更达6%，跌幅创下1年来之最。

笔者认为，经济持续下行依然主导着股市的弱势，在经济出现企稳回升之前，股指反弹的动力不足，同时外围市场的波动将会给国内A股带来负面的作用，不排除股指继续创新低的可能。因此现阶段，投资者还是要以弱势思维来应对当前市场。

消息面，证监会主席郭树清19日至20日率调研组赴吉林、辽宁调研。郭树清一行与吉林、辽宁两地上市公司、证券公司和投资者代表分别举行两场座谈会。他强调，上市公司和监管机构要转变观念，积极回报投资者。检验证监会工作好坏的标准，是投资者权益是否得到尊重，投资者保护是否充分。在调研期间，有关人士透露，目前正在推动建立符合国情的公募基金市场化收费机制，努力降低市场成本，正在抓紧制定荐股软件相关规则。

另外，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲21日在CMRC中国经济观察第30次季度报告会上表示，人民币已非常接近均衡汇率水平。随着中国人均GDP超过5000美元，中国企业对外投资将大规模扩张，这个阶段可能延续20年。（完）

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