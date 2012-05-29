29日盘前分析：短线半仓参与反弹

昨日A股市场在利好消息的刺激下，呈现探底回升後大幅反弹走势，沪深两市股指双双收出一根带有下影线的中阳线，其中沪综指一举突破5日、10日均线的共同压制，两市成交量也明显放大，表明目前点位市场的参与活跃度明显升温。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场在利好消息的刺激下，呈现探底回升後大幅反弹走势，沪深两市股指双双收出一根带有下影线的中阳线，其中沪综指一举突破5日、10日均线的共同压制，两市成交量也明显放大，表明目前点位市场的参与活跃度明显升温。

发改委加速核准重大项目以及新一轮刺激汽车消费政策拟出台的利好消息激励基建、汽车类股整体上扬，但是分析人士认为，这些强周期板块和经济周期并不衔接，即在调整周期中，强周期板块的表现机会不大，因此更多的是题材性短线行情。

对於A股短期走势，笔者认为，尽管短期内大盘反弹有望延续，但是高度和力度受到经济、外部环境等因素的制约，後市运行仍将取决於5月数据及政策放松情况，短线反弹过後大盘仍将以整理格局为主。

操作上，建议投资者半仓参与反弹。投资品种上建议继续以政策导向为主。

消息面，首届中国（北京）国际服务贸易交易会28日上午在北京国家会议中心开幕。国务院总理温家宝出席开幕式并发表了演讲。

温家宝说，当前，世界经济复苏曲折艰难。国际社会应当携起手来，共同推动服务贸易自由化便利化，促进国际服务贸易发展。他提出了四点倡议：第一，加快推动多哈谈判，促进服务贸易自由化进程；第二，加强服务贸易监管合作，营造更加便利的政策环境；第三，加快高新技术与服务业融合，共同推进服务贸易创新与变革；第四，关注发展中国家诉求，促进全球服务贸易均衡发展。

另外，记者获悉，为避免上市公司重组信息提前泄露，证监会正在制订《上市公司重组信息管理办法》，要求上市公司在收市以後启动重组有关事项。同时，证监会通过增加稽查人员、加强执法协作、制定内幕交易行政处罚认定指引、加大向公安机关移送案件力度等手段，进一步加大对内幕交易等违法违规行为的打击力度。（完）

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