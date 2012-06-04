中国将适时启动国际板试点--政府网

路透上海6月3日电---据中国政府网消息,中国将适时启动境外企业到境内发行人民币股票试点,研究允许符合条件的国际金融组织、境外货币当局和金融机构将持有的人民币投资中国金融市场,适度加快金融市场开放.

中国目前正筹备在上海证券交易所推出国际板,但迟迟未有明确时间表.国务院办公厅日前转发国家发改委等八部门的《关於加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见》再次提出,研究制定境外企业到境内发行人民币股票的制度规则,认真做好相关技术准备.

政府网刊登的该指导意见并称,扩大在境内发行人民币债券的境外主体范围,推进中资金融机构在境外开办人民币业务和人民币金融资产境外发行;并有序扩大证券投资主体范围,提高证券投资可兑换程度.

"研究允许境外机构在境内发行股票、债券、基金等,逐步放宽境内机构在境外发行有价证券,拓宽境内投资者对外证券投资渠道.进一步研究放宽其他资本项目跨境交易及拓展境内外汇市场的参与主体."意见称. 同时,将扩大人民币对外使用.积极稳妥推进资本账户开放,逐步实现人民币资本项目可兑换.推进对外贸易、跨境投融资、对外承包工程和劳务合作等以人民币计价和结算,保障跨境人民币结算、清算渠道畅通便利,推动境内人民币市场对外开放.

"进一步与有关国家开展双边本币互换,支持有意愿的经济体将人民币作为储备货币,逐步增强人民币的国际储备功能."该指导意见称.

此外,将稳步推进金融机构国际化.在商业可持续、风险可控的前提下,支持符合条件的金融机构通过设立境外分支机构、并购等多种渠道,到境外开展业务;并适时引导保险、证券等金融机构到境外开展国际业务;适时引入高质量境外机构投资者参与境内金融机构战略性重组.

对於推进金融改革创新,深化金融对外开放,指导意见还提出,稳步发展衍生产品市场,适度推进衍生产品市场开放,进一步深化市场避险功能和价格发现功能;并研究推动境外机构参与上海黄金交易所交易;推进人民币对新兴市场货币在双方银行间外汇市场挂牌交易.

同时,中国还将积极参与国际金融体系改革.推动国际储备货币多元化.积极参与国际金融准则修订和国际金融机构标准制定;支持发展中国家有效参与金融稳定理事会等国际金融部门改革协调机构及标准制定机构工作.(完)

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--发稿 张喜良; 审校 林高丽

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