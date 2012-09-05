沪综指刷新43个月新低 钢铁、银行等权重股领跌

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海9月5日电---中国股市沪综指周三刷新43个月收盘新低,钢铁、银行等权重股拖累大盘.分析人士指出,在实体经济活跃度持续降低,及上市公司半年报疲弱制约下,市场缺乏上涨动力.
沪综指.SSEC收报2,037.681点,跌5.968点,或0.29%,此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额448亿元人民币,上日为475亿元.
华西证券分析师曹雪峰表示,目前实体经济还没有起色,且上市公司半年报,剔除石油、石化和金融股之外的净利润同比下降16%,反映到股票市场上,即仍然缺乏强有力的上涨动力.
"不排除数据公布前市场或跌破2,000点,最起码经济得有趋稳的信号或迹象出现,市场才能够有所表现."他预计.
今日钢铁、煤炭及银行股板块继续跌幅居前,国内工程机械龙头三一重工(600031.SS)收报8.95元,跌3.66%.民生银行(600016.SS)因遭遇大宗交易抛售消息影响,跌3.7%,报5.47元,并带动银行股板块整体走低.
沪深300指数.CSI300收低0.21%,报2,199.875点.沪深300指数9月合约尾盘报2,206.6点,跌0.22%,成交量为349,254手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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