中国股市盘前看点--12月15日

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国12月10日当周初请失业金人数;11月PPI等
--欧洲央行公布月报
**宏观经济和政策面**
--周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.
--中国11月新增信贷降至5,622亿元,不过略高於市场预期;而双双创出年内新低的M2和M1增速,则凸显银行放贷仍受颇多掣肘.分析人士预计,央行後续仍将多次调降存准率,以为经济注入充足活力,但降息可能目前尚看不出端倪.
--中国央行称,根据中央经济工作会议部署,明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.
--证监会主席郭树清称,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,增加其投资额度;尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模,特别是投资於交易所交易基金(ETF)的规模.
--银监会主席尚福林称,按照中央提出的"稳中求进"的总基调,当前银行业要严守风险底线,并进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动.
**重点行业和公司**
--中国石化和中海油(0883.HK)与中东石油公司沙特阿美SDABO.UL正在进行磋商,将联合收购北美油气服务公司Frac Tech International不超过30%的股份.该交易价值约为22亿美元.
--新华保险(601336.SS)公告,本从发行中网上资金申购发行的1.27亿股股票将於12月16日(周五)起上市交易.
**海外动向**
--美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位.投资者对欧洲央行没有更多购入问题欧洲国家债券感到失望.道琼工业指数收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC跌破2,300点整数关口,短线将继续回测寻求支撑.(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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