中国股市盘前看点--12月15日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月10日当周初请失业金人数;11月PPI等

--欧洲央行公布月报

**宏观经济和政策面**

--周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.

--中国11月新增信贷降至5,622亿元,不过略高於市场预期;而双双创出年内新低的M2和M1增速,则凸显银行放贷仍受颇多掣肘.分析人士预计,央行後续仍将多次调降存准率,以为经济注入充足活力,但降息可能目前尚看不出端倪.

--中国央行称,根据中央经济工作会议部署,明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.

--证监会主席郭树清称,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,增加其投资额度;尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模,特别是投资於交易所交易基金(ETF)的规模.

--银监会主席尚福林称,按照中央提出的"稳中求进"的总基调,当前银行业要严守风险底线,并进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动.

**重点行业和公司**

--中国石化和中海油(0883.HK)与中东石油公司沙特阿美SDABO.UL正在进行磋商,将联合收购北美油气服务公司Frac Tech International不超过30%的股份.该交易价值约为22亿美元.

--新华保险(601336.SS)公告,本从发行中网上资金申购发行的1.27亿股股票将於12月16日(周五)起上市交易.

**海外动向**

--美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位.投资者对欧洲央行没有更多购入问题欧洲国家债券感到失望.道琼工业指数收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC跌破2,300点整数关口,短线将继续回测寻求支撑.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

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